Ученые исследовали более 1000 сырых продуктов, чтобы оценить их питательность. Сало оказалось на одной позиции с семенами чиа, миндалем и свекольной ботвой, пишет «Реальный мир».

Сало — хороший источник витаминов группы В и многих других микроэлементов. Также отмечается, что это более полезный ненасыщенный жир, чем говядина и баранина. Однако исследователи рекомендуют употреблять сало в умеренных дозах.

В сале содержится арахидоновая кислота, которую причисляют к одной из четырех жирных незаменимых кислот. Арахидоновая кислота обеспечивает правильную работу костной ткани, несет ответ за рост костных клеток, работу сердечной мышцы, почек и принимает участие в холестериновом обмене.