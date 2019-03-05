Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2019 г. № 134 установлен срок обращения именных приватизационных чеков ”Имущество“ по 31 декабря 2020 г.

Государственному комитету по имуществу поручено довести до всеобщего сведения путем опубликования в периодических печатных изданиях и (или) иных средствах массовой информации, а также на официальном сайте комитета в глобальной компьютерной сети Интернет информацию о сроке обращения именных приватизационных чеков ”Имущество“ в соответствии с настоящим постановлением, а также о порядке использования таких чеков.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2016 г. № 79 ”Об обращении именных приватизационных чеков ”Имущество“ признано утратившим силу.