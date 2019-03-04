Это интервью с тогда еще старшим следователем по важнейшим делам прокуратуры Минска Владимиром Чумаченко я записывала много лет назад. Он в то время как раз вел дела о громких исчезновениях Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского.

На интервью я уговаривала его долго. В конце концов он согласился. Мы беседовали целый вечер. И разговор вроде бы получился довольно откровенный. Правда, когда текст был готов, Владимир Михайлович попросил не отдавать его в печать. Я, конечно, расстроилась. А Чумаченко рассмеялся: «После моей смерти напечатаешь!»

Несколько месяцев назад его не стало. Онкология…

Проститься с Владимиром Михайловичем пришло немало людей – из прокуратуры, Следственного комитета, те, с кем он когда-то начинал, ученики…

Чумаченко, кстати, до последнего работал. Жить не мог без любимого дела. «Он был крутым следователем, правильным, грамотным, – говорят его коллеги. – Таких сегодня единицы…»

Интервью Марины Коктыш с Владимиром Чумаченко читайте в газете «Народная Воля» за 5 марта