Дочернее предприятие УП «Белзарубежторг» может стать единственным поставщиком белорусского битума на украинский рынок.

Об этом на семинаре «Битум: снабжение и технологии» в Киеве сообщил заместитель гендиректора по коммерческим вопросам ЗАО «Белорусская нефтяная компания» Сергей Гриб, передает enkorr.com.ua.

Представители БНК обсудили с участниками украинского рынка планы по переводу всех продаж белорусских битумов в Украину через «БЗТ-Украина». Эта компания является дочерней структурой УП «Белзарубежторг» и принадлежит Управлению делами президента Беларуси.

Сергей Гриб отметил, что поставки будут осуществляться через «БЗТ-Украина» даже в том случае, если у клиента будет «заявка на БНК или на торги на торговой площадке».

«Маржа ее будет зафиксирована на уровне $1,16/т — все будет четко видно и прозрачно», — объяснил представитель БНК.

Помимо этого, БНК планирует изменить принципы ценообразования на битум на украинском рынке, увеличить количество покупателей, чтобы не зависеть от нескольких крупных потребителей, а также уравнять стоимость железнодорожных отгрузок битума с автомобильными.

Белорусский битум занимает 55% украинского рынка. В прошлом году с белорусских НПЗ было поставлено 379 тысяч тонн битума. Это на 16,7% меньше, чем в 2017 году. Беларусский битум постепенно выдавливается с рынка Украины поставками из России.