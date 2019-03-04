В Полоцке будет обсуждаться сближение законодательств Беларуси и России.

6 марта 2019 года в Полоцке состоится заседание парламентариев Союзного государства. Участники Комиссии Парламентского собрания Союза РБ и РФ по законодательству и регламенту будут обсуждать опыт применения модельного законотворчества.

На заседании будут обсуждаться вопросы сближения законодательств двух стран. Помимо этого, будут рассмотрены и другие важные вопросы, которые помогут обеспечить равные права для граждан Беларуси и Российской Федерации.

С парламентариями также встретятся представители районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов.