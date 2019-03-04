На Внеочередном съезде Белорусского союза композиторов большинством голосов был избран его новый председатель, им стала композитор Елена Атрашкевич, сообщил БЕЛТА заместитель председателя союза Виктор Кистень.

В прошлом году Белорусский союз композиторов остался без руководства. 12 ноября ушел из жизни народный артист СССР и Беларуси, почетный гражданин города Минска Игорь Лученок, возглавлявший белорусскую композиторскую организацию на протяжении 38 лет. Незадолго до этого от тяжелой болезни скончался его заместитель, председатель правления Белорусского Союза композиторов Эдуард Зарицкий. В срочном порядке на пост заместителя председателя выбрали композитора Виктора Кистеня.

Председателя союза избрали 2 марта. Теперь его возглавляет композитор и педагог Елена Атрашкевич. Она лауреат телевизионных конкурсов «Хит-момент», «Песня года Беларуси», национальной музыкальной премии «Лира» в номинации «Лучший композитор года». За плодотворную творческую деятельность удостоена Почетного знака Министерства культуры Беларуси, звания «Человек года Минщины», медали Франциска Скорины. Ее ученики неоднократно становились финалистами национального отборочного тура международного конкурса песни «Евровидение», международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» и др.