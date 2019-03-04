Лучшая легкоатлетка 2018 года рассказала «Народной Воле» о детстве в Казахстане,

победах через кровь и воспитании сына.

…На днях марафонка Ольга Мазуренок вернулась из Южно-Африканской Республики, где провела на сборах более месяца.

“Страна, безусловно, хорошая, – моя собеседница до сих пор под впечатлением от поездки. – Тепло, много солнца, настроение всегда хорошее. Но на первом месте для мяне всегда работа…”

– Конечно, когда приезжаешь в другую страну, всегда хочется ее посмотреть, – продолжает Ольга.– Но времени на какие-то экскурсии практически нет. День расписан четко: подъем, завтрак, тренировки… У меня обычно понедельник считается выходным, но и в этот день нужно пробежать 14-километровый кросс, хочется немного больше отдохнуть.

– Какой обычно график тренировочного дня?

– Подъем – в 6.30, в 7 утра – завтрак. Затем тренировка с разминкой – около трех часов. Позже – обед, тихий час и снова тренировка. В среднем за день наматываю 35 40 километров. А в четверг щадящий режим – 28–39 километров…

Полный текст интервью Алеся Сивого с Ольгой Мазуренок читайте в газете за 5 марта