На Минщине продолжаются съемки российской киноленты о Зое Космодемьянской

Вся картина будет сниматься только в Беларуси. Съемки стартовали на Вилейщине, теперь работа идет на натурной площадке в Смолевичском районе.

Как рассказала корреспонденту МЛЫН.BY линейный продюсер картины Светлана Городнёва, съемки полнометражного фильма о жизни и подвиге первой женщины, удостоенной звания героя СССР, начались 10 февраля. Производством картины с лаконичным названием «Страсти по Зое» занимается киностудия имени Максима Горького, режиссер Леонид Пляскин.

Главную роль исполняет молодая актриса российского театра имени Маяковского Анастасия Мишина. Это ее дебют в большом кино. Также в картине задействованы известные актеры Вольфганг Черни, Дмитрий Быковский, Жан-Марк Бирхольц, Карина Разумовская и другие.

Кинолента повествует о героическом подвиге Зои Космодемьянской в годы Великой отечественной войны. На свое последнее задание в деревню Петрищево под Москвой девушка отправилась в ночь на 27 ноября вместе с командиром группы и бойцом Василием Клубковым.

Они подожгли три жилых дома вместе с конюшнями, уничтожив при этом 20 лошадей оккупантов. Свидетели рассказали о еще одном подвиге Космодемьянской: оказывается, девушке удалось вывести из строя узел связи, благодаря чему взаимодействие некоторых немецких частей, занимающих позиции под Москвой, стало невозможным. Когда девушка снова пошла в деревню, ей не удалось осуществить поджог: Зоя была схвачена крестьянином и сдана немцам.

Утром 29 ноября 1941 года Зою привели к виселице. С табличкой на шее, гласившей о том, что девушка — поджигательница домов, патриотка была повешена.

В основе сценария, поясняет Светлана Городнёва, — архивные записи, воспоминания выживший участников тех событий и подлинные документы.

Съемки стартовали в деревне Забродье Вилейского района. Здесь делали эпизод о том, как поймали Зою, как базировались солдаты и как потом за ними следили диверсанты.

Интерьер деревенских хат прекрасно подошел для фильма.

— В Забродье в оригинале сохранились дома 1930-х годов. Более подходящий вариант поблизости от Минска мы не нашли, — говорит Светлана Городнёва.

Недавно бригада переместилась на натурную площадку «Беларусьфильма» в Смолевичском районе. Самые сложные сцены — казнь Зои и поджог — уже готовы. Предстоит работа над эпизодом, в котором партизанка с немалыми трудностями пробирается к деревне. Запланировано также отснять видение Зои — этого не было с исторических документах, такой ход — целиком режиссерская задумка.

Завершить съемки планируется 15 апреля, последние эпизоды полнометражки будут снимать в павильоне «Беларусьфильма». Выбор Беларуси в качестве места съемок линейный продюсер картины считает оправданным. Российские киностудии нередко едут работать именно сюда.

— Во-первых, это локационные удобства для съемочной группы — площадки не очень далеко друг от друга. Во-вторых, дружелюбная атмосфера и живописная природа — получается очень реалистично, — объясняет Светлана Городнёва.

Увидеть «Страсти по Зое» на больших экранах можно будет не раньше, чем через год.

Фото: zabrodje.com