Глава Беларуси 4 марта подписал Директиву №6 «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли», Директиву №7 «О совершенствовании и развитии ЖКХ страны» и Директиву №8 «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли».

Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Директива №6 «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли»

В документе изложены решения, принятые 3 апреля 2018 года на республиканском семинаре-совещании.

Положения документа направлены на усиление зависимости оценки работы кадров от состояния производственной, исполнительской и трудовой дисциплины, подготовку высококвалифицированных кадров для сельскохозяйственного производства, передает БЕЛТА.

При выполнении установленных Директивой заданий к концу 2020 года объемы производства молока в стране должны достигнуть 9 млн т в год, продукции выращивания скота и птицы — 1,8 млн т.

Должен быть обеспечен рост производительности труда в сельском хозяйстве на 40% и уровень заработной платы в отрасли не ниже уровня, складывающегося в среднем в экономике.

Директива №7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны»

В документе изложены решения, принятые 20 октября 2017 года на республиканском семинаре-совещании.

Директива, в частности, направлена на совершенствование обращения с коммунальными отходами (сокращение объемов их накопления, более глубокая переработка и вторичное использование этих отходов), поэтапный отказ от полиэтиленовой упаковки с ее замещением экологически безопасной, в том числе из стекла и бумаги.

В 2020 году планируется достигнуть ввода 3,6 млн кв.м общей площади жилых домов после капитального ремонта и увеличить до 25% уровень использования твердых коммунальных отходов.

В 2025 году планируется обеспечить 100% потребителей качественной питьевой водой.

Директива №8 «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли»

В документе изложены решения, принятые 23 ноября 2018 года на республиканском семинаре-совещании. В документе также содержится задачи поддержания средней стоимости квадратного метра жилья, строящегося с господдержкой, в размере, не превышающем среднемесячную заработную плату, снижения до одного года срока направления многодетных семей на строительство жилья.

Решения, изложенные в документе, будут способствовать развитию городов-спутников, увеличению объемов строительства арендного жилья, комплексному развитию территорий населенных пунктов, повышению качества и сокращению сроков подготовки проектной документации, устойчивому развитию и росту эффективности организаций строительного комплекса, повышению их конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках.