Александра Романовская получила более 100 балов за один из сложнейших элементов — тройное сальто.

Белоруска Александра Романовская завоевала золотую медаль по фристайлу на зимней Универсиаде, которая проходит в Красноярске, передает Sputnik.

Спортсменка выполнила один из сложнейших элементов — тройное сальто и получила за него 100,29 балла.

Второе место заняла россиянка Любовь Никитина (91,29 очка). На третьей строчке – спортсменка из Казахстана Жанбота Алдабергенова (79,38 балла).

Для сборной Беларуси эта медаль стала первой на Универсиаде-2019. Наша команда в общем зачете поднялась на пятую строчку.

В феврале еще одну золотую медаль Александра Романовская завоевала на чемпионате мира в США. Также она стала лучшей на этапе Кубка мира в лыжной акробатике в Москве.