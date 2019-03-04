Стало известно, что 16-летняя белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай побила рекорд трехкратной олимпийской медалистки Александры Герасимени.

Как сообщает сайт Белорусской федерации плавания (БФП), рекорд был установлен на открытом чемпионате Латвии по плаванию, где Анастасия Шкурдай показала результат 1 минута 0,62 секунды на дистанции 100 метров на спине. Это является и рекордом Беларуси среди юниоров. Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году Александрой Герасименей — 1 минута 0,68 секунды.

Кстати, на чемпионате был установлен и еще один национальный рекорд. 22-летняя Алина Змушко преодолела дистанцию 50 метров брассом за 31,25 секунды.