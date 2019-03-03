Министерство культуры объявило конкурс эскизных проектов памятника народному поэту Беларуси Якубу Коласу в Столбцах.

Как сообщили БЕЛТА в ведомстве, к участию в творческом состязании приглашаются профессиональные скульпторы и архитекторы.

«Конкурс мы проводим для того, чтобы найти наиболее выразительный образ классика белорусской литературы Якуба Коласа для создания памятника на малой родине поэта. Его композиционное и пластическое исполнение должно быть выдержано в лучших традициях классического и национального монументального искусства», — рассказали в министерстве.

Эскизные проекты будут оценивать на соответствие условиям конкурса, по высокому профессиональному уровню, использованию оригинального решения и отражению наиболее выразительного образа.

«Для сохранения анонимности авторов конкурсные материалы будут пронумерованы. Конверты участников вскроются после вынесения решения жюри по итогам конкурса. Победитель получит право на создание памятника, ориентировочная стоимость которого не может превышать Br200 тыс., выделенные из средств Столбцовского районного исполнительного комитета», — отметили в ведомстве.

Памятник будет установлен в сквере по улице Центральная в Столбцах.