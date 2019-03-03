В Минске открылась выставка ведущего программы «Модный приговор» Александра Васильева

2 марта в Национальном историческом музее открылась выставка «Приглашение на бал» известного искусствоведа, коллекционера, историка моды, телеведущего программы «Модный приговор» Александра Васильева.

Экспозиция посвящена бальным платьям и нарядам, которые были характерны для периода с 1915 по 2015 год, пишет sb.by. Первые посетители выставки познакомились с модными тенденциями различных исторических эпох, представленных крупнейшими домами моды прошлого и настоящего. Помимо роскошных нарядов, на выставке представлена большая коллекция ювелирных изделий и разнообразных аксессуаров.