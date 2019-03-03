В Ляховичах взрывом демонтировали аварийную водонапорную башню.

Как сообщает сайт Брестского областного управления МЧС, водонапорная башня 1972 года постройки была выполнена из кирпича, ее высота составляла 37 метров, окружность опоры 13 метров, толщина стен 64 см. На вершине был установлен металлический резервуар объемом 200 куб.м. Башня не эксплуатировалась с 2015 года.

Демонтаж водонапорной башни провели при помощи взрывотехнической службы Пинского центра ГПАСУ РОСН МЧС. Работы с соблюдением всех необходимых мер безопасности были выполнены 2 марта.