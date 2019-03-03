Президента Джукановича обвиняют в коррупции и злоупотреблении полномочиями.
В Черногории прошли массовые акции протеста против президента Мило Джукановича и его политсилы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Как отмечается, вчера вечером, 2 марта, тысячи людей вышли на улицы столицы Черногории, чтобы присоединиться к протестному выступлению.
Активисты требовали отставки президента Джукановича и правительства страны, обвиняя их в коррупции, кумовстве и злоупотреблении властью.
Многотысячная колонна, которую возглавляли общественные активисты, журналисты и блогеры, прошла по улицам Подгорицы, скандируя «Мило — вор». Черногорские оппозиционные политики не поддержали демонстрацию.
Это уже не первая антипрезидентская акция в Черногории. Так, 17 февраля тысячи людей вышли на акцию протеста, требуя отставки правительства и президента Мило Джукановича за обвинения в коррупции.
Президент Черногории обвинения отвергает.
Мило Джуканович во второй раз избран президентом страны 16 апреля 2018 года.