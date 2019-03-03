Под окнами многоэтажного жилого дома в Лунинце 2 марта обнаружили тело молодого человека, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Медиа-Полесье.

О происшествии в милицию сообщили около четырех часов утра 2 марта. У найденного возле дома мужчины были травмы, характерные для падения с высоты. На место сразу же выехала следственно-оперативная группа Лунинецкого РОВД.

Предварительно установлено, что 23-летний мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на 9-м этаже. Бригада скорой медицинской помощи доставила молодого человека в больницу, где около 6 утра он скончался.

В настоящее время Лунинецкий РОСК проводит проверку, выясняются причины и обстоятельства случившейся трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Известно, что погибший работал в районном отделе милиции на офицерской должности, женат не был, имел хорошую деловую репутацию.