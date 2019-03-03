Многие знают, что морские водоросли являются богатым источником йода – элемента, обеспечивающего здоровые функции щитовидной железы. Но специалисты в области питания отмечают: для употребления в пищу той же морской капусты (из бурых водорослей ламинария) существуют и другие причины, пишет «Медикфорум».

Защищает от развития диабета. В морской капусте содержится много клетчатки – компонента, эффективно помогающего регулировать уровни глюкозы и инсулина. Исследователи заявили, что употребление морских водорослей повышает чувствительность к инсулину.

Оздоровляет кишечник. Кишечные бактерии расщепляют клетчатку, содержащуюся в морской капусте, на соединения, которые способствуют оздоровлению микрофлоры кишечника. Таким образом нормализуется не только работа пищеварительного тракта, но состояние здоровья в целом.

Способствует похудению. Морская капуста идеальна для похудения. Во-первых, она низкокалорийная. Во-вторых, в ней содержатся альгиновая кислота и волокна, которые практически не перевариваются и действуют в кишечнике как абсорбенты, вынося с собой из организма токсины и остатки переработанного жира.

Защищает сердце. По имеющимся данным, ежедневное употребление небольшого количества морской капустой, снижает риск сердечных приступов, укрепляет стенки сосудов, снижает концентрацию холестерина в крови. Также морская капуста в ежедневном рационе помогает нормализовать давление. Этот доступный продукт – прекрасный источник полиненасыщенных незаменимых жирных кислот Омега-3 и Омега-6, необходимых для предупреждения атеросклероза.

Препятствует развитию рака. Морская капуста отличается высоким содержанием лигнанов — веществ с антиоксидантным действием. Эта группа фенольных соединений помогает блокировать химические соединения, вызывающие рак. По словам специалистов, лигнаны обладают не только противоопухолевой активностью, они также улучшают работу печени и нервной системы.