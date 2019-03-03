Белорусский фристайлист Антон Кушнир занял третье место на заключительном этапе Кубка мира в лыжной акробатике в китайском Шимао Лотусе.

Из-за непростых погодных условий участники исполнили только по одному прыжку. Победу одержал китаец Сунь Цзясюй с результатом 123,90 баллов, швейцарец Ноа Рот (123,01) на втором месте. Прыжок Кушнира судьи оценили в 121,72 балла, пишет pressball.by.

Другие белорусы оказались менее успешными. Илья Горелик (92,00) занял 8-е место, Дмитрий Мазуркевич (88,51) — 13-е, Игорь Дребенков (50,05) — 17-е, то есть последнее.