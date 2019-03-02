В прошлом году аналогичная вакансия стала одной из самых просматриваемых в LinkedIn. Заявки подали 6 тысяч человек из разных стран.

Производители Cadbury нанимают четырех дегустаторов шоколада, пишет «Ежедневник» со ссылкой на Insider. Вакансию предлагает Mondelez International , которая владеет такими брендами, как Cadbury, Oreo, Milka и Green & Blacks.

Дегустаторам обещают платить 10,75 фунтов стерлингов (14,32 долларов) в неделю, обещают 8 рабочих часов. Трудиться предстоит в составе команды из 12 человек, базирующейся в Уокингеме, Беркшир, Великобритания.

Требования к соискателям: дегустировать шоколадные и какао-напитки и давать объективные и честные отзывы, участвовать в дискуссии, иметь четко определенный словарный запас для описания продукта, быть последовательным в результатах и др.

Какая-то специальная квалификация для выполнения работы не требуется. Все, что нужно, это страсть к кондитерским изделиям и чувствительные вкусовые рецепторы! Ну и, конечно, хорошее знание английского и коммуникабельность.