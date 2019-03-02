С 3 марта 2019 года розничные цены на автомобильное топливо увеличиваются на 1 копейку.

Как сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим», цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,45 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,56 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,77 руб., ДТ – 1,56 руб.

По информации «Белнефтехима», в феврале 2019 года в сравнении с февралем 2018 года в долларовом эквиваленте цена на нефть для Беларуси увеличилась на 13%, в то время как цены на топливо выросли на 9%.

«Корректировка цен осуществляется не только на основании изменившейся конъюнктуры нефтяного рынка, но и с учетом изменения иных ценообразующих факторов – налоговой нагрузки, курса национальной валюты», — пояснили в концерне.