Футболисты брестского «Динамо» второй раз подряд выиграли Суперкубок Беларуси.

Как сообщает БЕЛТА, сегодня в матче открытия нового сезона обладатели Кубка страны брестчане переиграли на поле ФК «Минск» чемпионов Беларуси футболистов борисовского БАТЭ со счетом 3:1.

С первых же секунд встречи обе команды показали, что настроены только на победу, и пошли в атаку большими силами. Сразу завязалась жесткая борьба, и рефери матча Андрей Василевич был вынужден охладить пыл игроков, показав 6 желтых карточек.

Долгое время опасных моментов не было, но все же за 5 минут до перерыва новобранец динамовцев Денис Лаптев сумел открыть счет.

В начале второй половины игры борисовчане бросились отыгрываться и на 49-й минуте заработали пенальти, который уверенно реализовал французский легионер Эрвейн Мукам — 1:1.

Вскоре брестчане вновь перехватили инициативу и в течение пяти минут дважды порадовали своих болельщиков. На 74-й минуте сербский легионер БАТЭ Александр Филипович срезал мяч в свои ворота, а затем последнюю точку поставил лидер атак «Динамо» Павел Савицкий — 3:1.

Год назад эти соперники оспаривали первый в сезоне трофей на том же газоне и тогда успеха также добились брестчане, победив со счетом 2:1. Для команды с берегов Буга это был первый Суперкубок, в то время как футболисты БАТЭ являются рекордсменами, выиграв его 7 раз (2010, 2011, 2013-2017). Один раз обладателями Суперкубка стали футболисты «Гомеля», одолевшие в 2012 году борисовскую дружину.

Через неделю, 9 марта, футболисты БАТЭ у себя дома проведут первый четвертьфинальный матч розыгрыша Кубка Беларуси против «Ислочи» из Минского района. Что касается брестских динамовцев, то они свой ближайший официальный поединок сыграют 31 марта в гостях у жодинского «Торпедо-БелАЗа» в первом туре 29-го чемпионата Беларуси.