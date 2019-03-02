Белорусская теннисистка Виктория Азаренко пробилась в полуфинал парного разряда на турнире в мексиканском Акапулько. В полуфинальном поединке она играла в паре с китаянкой Сайсай Чжэн и победила канадско-американский тандем Шэрон Фичмен / Мария Санчес — 6:7 (3:7), 6:2, 13:11.

В решающем матче Азаренко и Чжэн встретятся с американо-мексиканским дуэтом Дезайр Кравчик / Джулиана Олмос.

Ранее Азаренко выступала в Акапулько в одиночном разряде, но в четвертьфинале уступила представительнице США Софии Кенин — 4:6, 6:4, 5:7. Американка в свою очередь прошла в финал и там поборется за титул с представительницей Китая Ван Яфань.