В Минске рассматривают возможность внедрения новых форм взаимодействия с гражданами – круглосуточных телефонных линий и электронного голосования, сообщает БЕЛТА.

Такая информация была озвучена 28 февраля мэром столицы Анатолием Сиваком на заседании Минского городского исполнительного комитета, где сегодня обсуждался план развития города на текущий год.

В частности, на сайтах Минского горисполкома и администраций районов появится рубрика «Я – неравнодушный житель города» – для голосования в электронной форме по вопросам развития столицы.

Помимо этого, рассматривается возможность организации круглосуточной телефонной связи с Минским горисполкомом – для взаимодействия с городскими службами по разного рода неисправностям и аварийным ситуациям.