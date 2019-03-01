Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился перенести офис национальной нефтедобывающей компании PDVSA из Португалии в Россиию.

Об этом 1 марта заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на пресс-конференции в Москве, сообщает агентство ТАСС.

Она уточнила, что перенос офиса PDVSA идет в рамках сотрудничества с «Роснефтью» и «Газпромом», которые планируют расширить техническое сотрудничество с Венесуэлой. Родригес добавила, что ЕС и США не дают Венесуэле необходимых гарантий сохранения активов страны.

PDVSA на 100% принадлежит государству. Ее доходы составляют значительную часть поступлений в бюджет Венесуэлы. В январе США ввели санкции в отношении компании после обострения политического кризиса в Венесуэле.