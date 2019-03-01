Лучше ограбить магазин, чем прийти в гости с пустыми руками — решила 23-летняя студентка одного из ВУЗов Витебска.

Повезло магазину на улице Петруся Бровки. Вечером 26 февраля девушка, прихватив с полок пару бутылок водки, шампанского и нехитрой закуски, поспешила к кассе. Однако вместо того, чтобы честно расплатиться, она побежала к выходу, как только работницы магазина отвлеклись. Изучив записи камеры видеонаблюдения, милиционеры очень быстро нашли простодушную преступницу. В отделение девушку забрали прямо с застолья.