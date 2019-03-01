На торгах аукционных домов Sotheby’s и Christie’s в Лондоне, которые прошли с 26 по 28 февраля, реализовано 19 лотов, представляющих собой творчество белорусского художника Марка Шагала.

Среди них – самые различные работы мастера, выполненные на холсте и бумаге маслом, темперой, гуашью, акварелью, тушью, пастелью, карандашом.

В том числе одним из лотов была серия в несколько десятков литографий.

Общая сумма, которую выручили два аукционных дома за полотна Шагала, составила 10 403 750 британских фунтов стерлингов. Это почти 14 млн долларов США.

Самой дорогой картиной стала «Ваза с розами», написанная маслом на холсте в 1929 году. Предварительно оцениваемая в 1,5-2 млн фунтов, она принесла 1 815 000.

На втором месте – полотно «Художник на празднике», выполненное маслом на холсте и датированное 1982 годом. При оценке 1-1,5 млн фунтов за нее выручили 1 755 000.

Замыкает тройку работа «Цветы в свете», также написанная маслом на холсте, 1978 года. Оценка составляла 1,2-1,8 млн фунтов, в итоге за нее отдали сумму 1 451 250.