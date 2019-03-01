МВД не исключает, что за управление транспортом в нетрезвом виде водителей могут пожизненно лишать прав. Об этом министр внутренних дел Игорь Шуневич сообщил в интервью телеканалу «Беларусь 1», передает Еврорадио.

Глава МВД вновь сообщил, что предлагает ввести балльную систему для водителей-нарушителей. По словам Шуневичу, такая система уже действует во множестве стран.

«Думаю, если после введения этих дополнительных норм ситуация на дорогах не станет гораздо лучше (а мы предполагаем, что так должно произойти), мы будем предлагать лишение права управления транспортным средством и конфискацию транспортных средств после первого задержания в состоянии алкогольного опьянения. Вплоть до пожизненного», — добавил министр.