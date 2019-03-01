Сладкое питает наш мозг, помогает проснуться, является источником энергии и спасает нас от депрессий. Но как быть, если сладкое вредит нашему здоровью и портит фигуру? Альтернатива есть.

Шоколад

Именно черный шоколад стимулирует в организме выброс эндорфинов — гормонов счастья. Также помогает регулировать артериальное давление при гипотонии, укрепляет сердце и сосуды, улучшает работоспособность. Если вы занимаетесь физическими нагрузками, то смело можно съедать 30 г в сутки, а если нет — то 10-15 г.

Сухофрукты

Это самый натуральный продукт, хоть и достаточно калорийный (300 ккал на 100 г). В сутки смело можно позволить себе съедать около 30 г. К тому же они хорошо утоляют голод и могут быть отличным перекусом.

Мед

Главные составляющие меда — это глюкоза, фруктоза, которые обеспечивают дополнительной энергией сердечную мышцу, и «в придачу» около 70 полезных веществ.

Мармелад

В мармеладе содержится натуральный компонент — пектин, который из-за своей желирующей способности собирает, как губка, все вредные шлаки. «Полезная доза» таких сладостей — 20-30 г в день.

Халва

Халва очень калорийна (500-550 ккал на 100 г), но она оказывает на организм омолаживающее и укрепляющее действие, улучшает кровообращение и работу желудочно-кишечного тракта, положительно действует на нервную систему.

Вагаси

Это традиционный японский десерт. При его приготовлении используются только натуральные продукты. Подается вагаси маленькими порциями, так что от переедания вы точно застрахованы.