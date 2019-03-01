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Сладкое питает наш мозг, помогает проснуться, является источником энергии и спасает нас от депрессий. Но как быть, если сладкое вредит нашему здоровью и портит фигуру? Альтернатива есть.

Шоколад

Именно черный шоколад стимулирует в организме выброс эндорфинов — гормонов счастья. Также помогает регулировать артериальное давление при гипотонии, укрепляет сердце и сосуды, улучшает работоспособность. Если вы занимаетесь физическими нагрузками, то смело можно съедать 30 г в сутки, а если нет — то 10-15 г.

Сухофрукты

Это самый натуральный продукт, хоть и достаточно калорийный (300 ккал на 100 г). В сутки смело можно позволить себе съедать около 30 г. К тому же они хорошо утоляют голод и могут быть отличным перекусом.

Мед

Главные составляющие меда — это глюкоза, фруктоза, которые обеспечивают дополнительной энергией сердечную мышцу, и «в придачу» около 70 полезных веществ.

Мармелад

В мармеладе содержится натуральный компонент — пектин, который из-за своей желирующей способности собирает, как губка, все вредные шлаки. «Полезная доза» таких сладостей — 20-30 г в день.

Халва

Халва очень калорийна (500-550 ккал на 100 г), но она оказывает на организм омолаживающее и укрепляющее действие, улучшает кровообращение и работу желудочно-кишечного тракта, положительно действует на нервную систему.

Вагаси

Это традиционный японский десерт. При его приготовлении используются только натуральные продукты. Подается вагаси маленькими порциями, так что от переедания вы точно застрахованы.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА