Избежать необходимости платить по 80 евро за визу, согласно новым визовым правилам ЕС, белорусы смогут, если республика в ближайшее время подпишет с Евросоюзом соглашение об упрощении визового режима.

Белорусские дипломаты не теряют надежды подписать в ближайшее время соглашение с ЕС об упрощении визового режима. Стоимость шенгенских виз с подписанием этого документа уменьшится до 35 евро, сообщает Sputnik.

В настоящее время белорусы вынуждены платить 60 евро, а в перспективе, если Беларусь и ЕС не договорятся, будут платить по 80 евро. Изменение стоимости предусмотрено новыми визовыми правилами ЕС.

Однако в Минске рассчитывают успеть подписать базовое соглашение с ЕС до вступления в силу новых правил.

«Стараемся успеть, но вопрос достаточно сложный. Как я уже говорил, периодически возникают вопросы на пустом месте. Мы уже вроде обо всем договорились, вдруг появилось требование о необходимости увеличения количества консульских работников», — рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью порталу TUT.BY перед началом «Большого разговора у президента».

Возникшая проблема, по словам министра, решаема. Стороны в состоянии найти компромисс. Но существует еще одно условие.

«Есть вопрос более сложный — соглашение надо подписывать в комплексе с соглашением о реадмиссии. Мы договорились о переходном периоде. Но с Россией у нас тоже есть соглашение о реадмиссии. И Россия не согласна идти на это — что мигранты, которые нелегально попали с российской территории на нашу территорию, а потом в ЕС, будут возвращены Евросоюзом России — она не готова их принимать», — объяснил Макей.

Беларуси предстоит договориться с Евросоюзом о механизме отправки нелегальных мигрантов, которые должны быть возвращены на территорию Беларуси.

Еще в ноябре 2018 года замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко говорил, что Беларусь и Евросоюз приблизились к возможности подписания соглашений об облегчении визовых формальностей и реадмиссии. Консультации по этим вопросам идут с 2014 года, однако пока подписание этих документов так и не состоялось.