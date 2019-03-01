В стране отменяется дифференциация тарифов в зависимости от объемов потребления.

С 1 марта в Беларуси отменена дифференциация тарифов на часть ЖКУ в зависимости от объемов потребления.

Теперь, если в квартире зарегистрированы проживающие, то услуги будут оплачиваться по субсидируемым тарифам. В случае, если в квартире никто не зарегистрирован, оплата производится по так называемым экономически обоснованным тарифам.

По единому тарифу будет производиться оплата за техобслуживание, водоснабжение и водоотведение, а также электроэнергию, независимо от их объема потребления. Это предусмотрено постановлением Совмина №81, которое вступило в силу сегодня.