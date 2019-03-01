«Большой разговор». Лукашенко отвечает на вопросы журналистов, экспертов и простых людей. Он-лайн

Сегодня, 1 марта, Александр Лукашенко встречается с представителями общественности и средств массовой информации. Мероприятие «Большой разговор с президентом» проходит в Национальном выставочном центре «Белэкспо».

В пресс-службе главы государства сообщили, что число участников мероприятия составляют более 200 человек. В их числе представители различных сфер — политологи, экономисты, работники реального сектора экономики, общественные объединения и конфессии, а также СМИ. Более 1 500 обращений и писем поступило в БелТА с начала акции «Ваш вопрос президенту».

Мероприятие началось в 10.30. Прямую трансляцию ведут телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Аудиотрансляцию в режиме реального времени организовал Первый национальный канал Белорусского радио.

14.10 О отношениях Беларуси и России

«Разговаривать и договариваться с Россией всегда было непросто. Первый заход на переговоры был связан с отношениями в контексте союзного договора. О налоговом маневре мы вообще не говорили. Если это трудно для России, мы не ставили такого вопроса».

«Если это трудно для России — мы не ставим вопрос о компенсации налогового маневра».

13.50. Объявлен перерыв на 10 минут

13.47. О Евразийском Союзе

Лукашенко заявил, что больших надежд на ЕАЭС «не лелеет» — слишком много разногласий, огромное количество изъятий, многие вопросы политизируются, решения не исполняются.

В данной связи А.Лукашенко заявил, что «особо не рассчитывает на какой-то прорыв, даже если мы будем председательствовать в этом союзе и возглавим Евразийскую комиссию». «Там же консенсусом принимаются все решения, и от позиции одного государства, пусть даже самого крупного, вряд ли что зависит, если другое государство будет против», — пояснил он.

В то же время, продолжил глава государства, Беларусь будет стараться «более глубокую интеграцию продвигать, проталкивать, проламывать насколько это возможно. Не только потому, что мы привязаны к такой интеграции, это наша жизнь, но эта интеграция нам на пользу всегда», — добавил президент.

13.41. О президентских выборах в Украине

Лукашенко, по его словам, глубоко пока не погружался в эту тему. Но определенные тревоги у него есть. Он не хочет, чтобы Украину и украинцев в своих интересах использовали другие страны. Не хочет, чтобы на юге Беларуси появились проблемы, как это было несколько лет назад, когда к нам хлынул поток украинских беженцев. «Мы помогали, как могли, им», — напомнил Лукашенко.

«Президентом будет Порошенко», — категорично заявил беларусский президент.

13.32. О проведении предновогоднего бала с участием высших лиц страны

«Это было мое жесткое решение. Так говорю, женщины, снимайте свои эти штаны деловые, одевайте длинные платья и будете на балу танцевать. Кочанова говорит: «Господи, да я никогда эти платья не носила длинные». Ну, сейчас говорю, будешь танцевать. С кем я буду танцевать? С Румасом будешь танцевать. Ну и они там начали тренироваться с Румасом. Потом я думаю: чего с Румасом? Кочанова Наталья Ивановна — симпатичная худенькая, в отличие от многих наших женщин-чиновниц, — с военным человеком, а Румас — с симпатичной девчонкой».

Как отметил А.Лукашенко, после бала он получил информацию, что хоть все и «дрожали и не хотели», но «женщины потом говорили: вот молодец Лукашенко, хоть заставил нас быть женщинами, хоть мы платья длинные в пол надели».

13.21. О амнистии капитала

На вопрос, готова ли Беларусь к амнистии капитала. Лукашенко ответил, что эта тему у него на столе, он занимается этой проблемой. Если его убедят деловые круги в том, что это необходимо, то это будет сделано. Но схема, по которой будет проведена амнистия капитала, пока не прорабатывалась.

13.10. Китайская тема

Здесь всё у нас очень хорошо, начиная с личных отношений с Си Цзиньпинем, с которым Лукашенко знаком «уже лет пятнадцать, еще до его президентства», и продолжая экономическими проектами.

Лукашенко говорит, что китайцы под 2% годовых построили две электростанции. Вспомнил президент и про Светлогорский комбинат, который, конечно, не без проблем запускался. Упомянул президент и про сотрудничество в военной сфере, в частности создание ракет «Полонез».

Президент Беларуси планирует в апреле текущего года посетить Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь».

«Мы готовимся посетить это мероприятие, которое касается Шелкового пути», — сказал А.Лукашенко.

По его словам, приглашение об участии в форуме поступило от председателя КНР Си Цзиньпина и было принято.

12.57. О национальной идее и российской акции «Бессмертный полк»

Лукашенко признался, что в Беларуси до сих пор никто не сформулировал национальную идею, которая бы захватила весь народ.

«Нет идеологии, чтобы легла на душу каждому», — сказал он, посетовав на «махровый формализм» в этом деле со стороны своей администрации.

Лукашенко категорически выступил против копирования российской патриотической акции «Бессмертный полк». Так как у нас есть своя аналогичная акция, которая проводилась задолго до российской.

«Я категорически против. Не потому что я против этой акции. Это блестящая акция. Российская акция. Нас упрекают, что мы якобы запрещаем «Бессметрный полк». Вы же у нас передрали эту идею: «Беларусь помнит» — вы помните эту акцию?»

12.46. О гонке вооружений

«Если бы завтра прошла новость о том, что Россия какой-то полк добавила к западу от Москвы, гвалтом бы кричали, а то, что Польша до 2026 года на оборону истратит 50 млрд долларов, почему-то воспринимается нормально». Таким вопросом задался Александр Лукашенко и призвал журналистов объективно относиться к фактам, и смотреть на них с точки зрения безопасности Беларуси.

«Я уже тысячу раз заявлял об этом, что с территории Беларуси – я не говорю, что от нас – с территории Беларуси никогда не будет никаких войн и конфликтов. Прежде всего в отношении Польши. Нам это не нужно», – подчеркнул президент.

12.35. О Курапатах

«А Куропаты мы в порядок приведем. Там похоронены наши люди. Ворошить кости мы не будем. Сталинизма в Беларуси быть не может. А вы уверены, что там {в Куропатах} немцы не расстреливали». Президент говорит, что к разрушению лавки Клинтона власть отношения не имеет.

Что касается ресторана «Поедем поедим», построенного у Куропат, то Лукашенко не видит в этом ничего плохо. Оснований против этого ресторана никаких нет, заявил президент. Он считает, что это даже удобно — можно зайти и чарку поднять за упокой тех, кто покоится в Куропатах.

12.25. О расширении сферы использования белорусского языка, поиске национальной идентичности и праздновании 101-й годовщины БНР

По языку, считает Лукашенко, у нас проблем нет — хватает его и в школах, и в вузах. Отдельный белорусскоязычный университет сейчас не нужен, к такому мнению пришли в правительстве, и Лукашенко их поддержал.

Празднования годовщины БНР на стадионе «Динамо» не будет, заявил Лукашенко. Он напоминает, что есть площадь Бангалор.

12.12 Еврорадио задаёт вопрос об информационной кампании, которая разворачивается в российских телеграм-каналах против Беларуси

«У нас разные методы борьбы за независимость {с оппозицией}. Я не допущу дестабилизации ситуации в Беларуси. Я вас в это полымя брошу {оппозицию}! Меньше надо говорить, а больше делать. Давайте решать проблемы людей».

«Не должно быть однобокости. Да, может есть проблема с Востока, но есть проблема и с Запада. Сейчас в мире развязана информационная война. Дай Бог, чтобы она не переросла в горячую войну. Мы должны уметь противостоять этим войнам. Мы эту проблему видим и сегодня решаем».

Лукашенко напомнил, что он открыто высказывал России претензии по поводу развязанных против Беларуси информационных войн. По его мнению, цель у этих атак одна — Россия не хочет потерять Беларусь.

Концепция информационной безопасности будет пересмотрена и ужесточена, заявил Лукашенко.

12.00. О проведения избирательных кампаний

Президент опять не дал конкретного ответа, мол, еще не определились, но как только, так сразу общественность известят.

«В марте-апреле определимся по срокам», — сказал Лукашенко.

Лукашенко обещал не использовать современные технологии, чтобы повысить свой рейтинг. «Обещаю, что всё будет честно», — заявил Лукашенко.

«Но если буду видеть, что кто-то из политиков сделает ставку на разрушение страны и стабильности, я отвечу», — отметил президент.

«Главное — по-деловому провести эти избирательные кампании и не окунуться в какую-то драчку».

Второй раз Александр Лукашенко повторяет, что «властью наелся».

11.52. О решении проблем Орши

Опыт реабилитации проблемных территорий на примере Оршанского района будет использован и в других регионах, заявил Лукашенко. Следующим может стать Борисов.

Официальные фото «Большого разговора»

11.48. О занятости и зарплатах



«Даже в самом богатом государстве будут эти проблемы: цены, кредиты, жилье», — начинает президент. Лукашенко говорит о семейном капитале, который будет расширен». «Предпринимателям в Беларуси уже дали полную свободу, больше никаких решений тут не примешь. Людям просто надо начинать шевелиться».

«За 50% вашего благосостояния отвечаю я, то есть государство. А за 50% — вы сами».

11.40. О информационной безопасности

Президент слегка упрекнул Россию в том, что наши каналы не распространяются там. «Почему вы не принимаете наши государственные каналы, не Середича же я предлагаю?» Беларусь вся простреливается российскими телеканалами, которые здесь вещают без ограничений. А вот белорусского медиа, который бы вот так же простреливал всю Россию, нет. И даже для спутникового телеканала «Беларусь 24» в России есть препятствия для распространения.

11.32. О российских военных базах

Скажите, сколько вы нам за них платите? Ноль! Я бывал и на одной базе, и на второй. Что интересно: там три человека россиян, а остальные — белорусы. И служат в интересах России. Никаких проблем!» — Но когда зашла речь о поддержке белорусской армии, генералы начали крутить носом. Так я что, должен платить за автомат Калашникова, чтобы защищать российские базы? Ну и что? Ничего, придется покупать самолеты … »

В Беларуси существует два российские военные объекты — в Ганцевичах и Вилейке.

11.26. О Беларуси и России

«Мы обречены жить вместе».

11.20. О экспорте продуктов в Россию

«Ваш бывший министр сельского хозяйства — один из крупнейших сельскохозяйственных баронов России. И что, вы думаете, он пропустит в Россию наш сахар, если он сам построил в последнее время десяток заводов?»

11.12. О белорусах-нахлебниках

Перестаньте нас обвинять в том, что мы «нахлебники» — тогда мне самому не хочется никаких союзов. Козыряют, что нам выдали кредит на АЭС под 4,8%, а Армении и Вьетнаму — под 3%. Так где то особое отношение? Сами взяли кредит в США менее чем под 1%, а нам дают под 9%. «Мы вам миллиард долларов платим в год по всем этим процентам [за кредиты]». За какой вопрос не возьмись, куда ни кинь — всюду клин ».

11.02. О вхождении в состав России

Лукашенко заявил, что ни разу от Путина не слышал даже намека на то, что у России есть намерение поглотить Беларусь. 98% белорусов проголосуют против вхождения в состав России в случае проведения референдума по этому вопросу.

«Нормальный вариант — давайте в состав Беларуси включим Россию! Если поставим вопрос — неужели вы думаете, что россияне были бы против? Есть же принцип равноправия — так давайте его соблюдать».

10.50. Об общей валюте с Россией

«Конечно, это будет рубль! У нас рубль и у вас рубль, конечно! Но это будет не российский и не белорусский рубль!»

10.42. О союзном государстве

Официальный лидер приветствовал рост внимания российского руководства к судьбе Союзного государства: «Слава богу, что в России начали волноваться повыше». Лукашенко напомнил, что все шаги по союзному строительству были прописаны в договоре. «Главный шаг, который мы должны были сделать — принять на референдуме общую Конституцию, в которой были все ответы. Почему вы тогда на это не пошли?» — обратился Лукашенко к российской стороне.

«Многое делали не так, многое сделали. Надо посмотреть, что мы можем делать, а что вообще нельзя делать. Никаких замашек у Путина инкорпорировать Беларусь в состав России не было. Союз строится на принципах равноправия. Мы не претендуем на богатсва России».

10.38.

«Польша до 2026 года затратить на защиту 50 миллиардов долларов. И все молчат. Но чтобы завтра прошла новость, что Россия выдвинула дополнительный полк к западу от Москвы, был бы мировой насилие. Так давайте вырабатывать единые критерии подхода к таким событиям ».

10:35

Александр Лукашенко обещает «честно и откровенно высказаться», чтобы потом было «поменьше жалоб от отдельных участников». Говорит, «надо заполнить недостаток информации». И сразу же про фейковые новости и их воздействие на людей. Президент считает, что порядочных СМИ остается все меньше, «но у нас они есть». «Мы выработали иммунитет против деструктивной критики, — заявил Лукашенко. — Поэтому нашим людям лапшу на уши не повесишь, наши люди умные».

10:32

Александра Лукашенко встретили непродолжительными аплодисментами.