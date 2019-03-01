В целях привлечения иностранных инвестиций белорусские власти готовят масштабную либерализацию условий деятельности на страховом рынке и планируют акционировать крупнейшие госкомпании-страховщики, что позволит провести в перспективе их приватизацию.

Предложения по реформированию страхового рынка содержатся в проекте стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций до 2035 года, который Минэкономики вынесло на общественное обсуждение.

В документе предусмотрена выработка в 2019 году «предложений о целесообразности развития конкурентоспособности организаций в страховой и банковской сфере путем преобразования государственных страховых организаций (Белгосстрах, «Белэксимгарант», государственное предприятие «Белорусская национальная перестраховочная организация») в акционерные общества». Также предлагается «приватизации доли государства в страховых организациях, не оказывающих существенного влияния на функционирование рынка страховых услуг».

Кроме того, в проекте предусмотрена либерализация условий деятельности страховых компаний. Так, предлагается предоставить всем страховым организациям равные права на осуществление видов обязательного страхования и страхования имущественных интересов госпредприятий. В настоящее время обязательное страхование осуществляют только госстраховщики.

Также предлагается отменить действующий запрет на заключение госпредприятиями договоров страхования жизни и дополнительной пенсии с негосударственными страховщиками.

Белорусские власти намерены в целом снизить уровень монополизации на страховом рынке за счет повышения качества корпоративного управления госстраховщиков и создания условий для входа на страховой рынок крупных иностранных игроков с одновременной выработкой мер по снижению связанных с этим рисков экономического и социального характера.

Государственным страховщикам планируется предоставить право размещать страховые резервы и собственные средства, как в государственных, так и в негосударственных банках. Планируется расширить возможность передачи рисков иностранным компаниям в перестрахование.

Планируется внедрение на рынок современных страховых продуктов, в частности, возможность дистанционного заключения договоров страхования в электронном виде.

В Беларуси действуют 16 страховых компаний, в том числе 12 компаний страхования иного, чем страхование жизни, 2 — страхования жизни. На рынке также работают 29 страховых брокеров, одно экспортно-кредитное агентство (ЭКА) и одна перестраховочная компания.

По данным Минфина, страховщики в 2018 году собрали страховые премии с учетом перестрахования на сумму Br1,2 млрд (0,99% ВВП), что на 12,4% превысило показатель предыдущего года. Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов в 2018 году вырос до 59,5% с 56,6% в 2017 году.

Активы страховых организаций за минувший год выросли на 11,5% — до Br3,52 млрд (2,9% ВВП), собственный капитал — на 3,8%, до Br1,603 млрд.

Чистая прибыль белорусских страховых компаний в 2018 году составила Br81,6 млн против Br135,1 млн в 2017 году (снижение на 39,6%). Резкое снижение чистой прибыли страхового сектора вызвано падением доходов трех наиболее прибыльных страховых компаний, в том числе крупнейшего в стране Белгосстраха — на 49% до Br28,25 млн, Белорусской национальной перестраховочной организации — на 30% до Br13,48 млн, Белэксимгаранта — на 64,6% до Br6,43 млн.