Александр Лукашенко подписал Указ № 92 о создании Государственного энергетического и газового надзора.

Как сообщает пресс-служба президента, создание нового учреждения обусловлено необходимостью обеспечить независимость органов государственного энергетического и газового надзора от субъектов хозяйствования (энерго- и газоснабжающих организаций). С его появлением также будут разделены функции управления производственно-хозяйственной и надзорной деятельностью энерго- и газоснабжающих организаций.

«Указ направлен на сохранение надзора за устойчивой работой объединенной энергетической системы Беларуси, обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, устойчивое функционирование энергетического и газоиспользующего оборудования, сетей энерго- и газоснабжения», — говорится в сообщении.