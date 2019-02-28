Министерство внутренних дел заинтересовано в талантливых программистах, которые бы помогали раскрывать преступления. Об этом сообщил сегодня журналистам глава ведомства Игорь Шуневич, передает БЕЛТА.

«Существуют определенные секторы, замещение должностей в которых может быть только специалистами — та же сфера IT-технологий. Мы, конечно, хотели бы, чтобы в системе Министерства внутренних дел работали талантливые программисты и помогали нам раскрывать преступления. Увы, мы не можем похвастаться тем, что эта проблема решена на все 100%, и определенный дефицит в этих специалистах есть», — сказал Игорь Шуневич.

В целом он отметил, что нехватку кадров в министерстве не ощущают, поскольку система органов внутренних дел достаточно устойчивая и может реагировать на колебания в сфере преступности. «Тем более у нас есть такой элемент, как взаимозаменяемость: сегодня любой офицер может выполнить работу и опера, и участкового, если будет необходимо, — констатировал министр. — Некомплект, имеющийся сегодня в МВД, мы считаем рабочим, который не влияет на качество нашей работы».

По его словам, ведомство постоянно проводит оптимизацию. Однако это не столько сокращение кадров, сколько грамотное распределение обязанностей и должностей, внедрение технических новинок, на некоторых направлениях заменяющих человеческий труд. «Мы не ставим себе задачу что-то ликвидировать или сократить просто механически. Исходим исключительно из того, какая оперативная ситуация и где мы можем меньшими силами более качественно выполнять свою работу», — резюмировал Игорь Шуневич.