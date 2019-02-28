Правительство Беларуси намерено принять не противоречащие нормам ЕАЭС меры по защите внутреннего рынка товаров легкой промышленности.

Как передает пресс-служба Совета министров, вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко ожидает «от руководства концерна «Беллегпром» взвешенных предложений по защите внутреннего рынка». И.Ляшенко в среду принял участие в итоговой коллегии «Беллегпрома».

В сообщении отмечается, что вице-премьер «обратил особое внимание на необходимость строго соблюдать законодательство ЕАЭС», так как Беларусь имеет определенные обязательства в рамках интеграционного объединения.

Беларусь введет ограничительные меры по импорту продукции легпрома, так как, по данным руководителей белорусских предприятий, «в прошлом году наметилась негативная для Беларуси тенденция роста импорта товаров легкой промышленности». В концерне «Беллегпром» подчеркивают, что импорт увеличился «за счет прироста объемов импорта в 2018 году по крупным торговым сетям, интернет-магазинам и секонд-хенду».

Между тем, И.Ляшенко подчеркнул, что «итоги работы концерна за 2018 год являются неудовлетворительными». Он констатировал, что наряду с высоким количеством убыточных предприятий в отрасли зафиксировано снижение доли предприятий «Беллегпрома» на внутреннем рынке. «В связи с этим заместитель премьер-министра подверг жесткой критике руководство концерна и отдельных предприятий и потребовал в этом году более внимательно анализировать экономическую ситуацию», — сказано в сообщении.

Вице-премьер напомнил, что предприятия концерна должны в 2019 году увеличить экспорт на 6% при росте объеме производства на 3,5% и рентабельности не менее 6,8%.