Воздушные бои индийских и пакистанских ВВС вызывают все большую обеспокоенность в мире из-за ядерного статуса данных государств.

Беларусь с тревогой наблюдает за эскалацией напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны, передает Sputnik.

Во вторник 26 февраля ВВС Индии нанесли ракетно-бомбовый удар по лагерю террористов, который базировался на территории Кашмира, находящейся под контролем Пакистана. После это в среду произошло несколько воздушных боев, в результате которых был сбит один пакистанский самолет и два индийских.

«Беларусь последовательно проводит миролюбивую внешнюю политику, принципиально выступая за разрешение любых спорных ситуаций исключительно мирным путем», – отметили в МИД.

При этом там обращают внимание, что Минск всегда осуждал всяческие проявления терроризма, невзирая на мотивы радикалов и их происхождение.

Вместе с тем белорусские дипломаты напомнили о том, что Индия и Пакистан обладают ядерным оружием, что серьезным образом влияет на обеспечение мира и безопасности в Азии.

«Неконтролируемая эскалация напряженности в этом регионе чревата опасными и непредсказуемыми последствиями», – уверены в МИД Беларуси.

«Призываем все заинтересованные стороны к проявлению благоразумия и сдержанности, использованию всех возможных средств для снятия напряженности на основе переговоров и консультаций, не прибегая к использованию военной силы», – обратились к враждующим сторонам белорусские дипломаты.