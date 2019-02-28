Литовский премьер Саулюс Сквернялис заявил, что собирается обратиться к Беларуси с предложением по поводу Белорусской АЭС (БелАЭС), строительство которой жестко критикует Литва.

«Что мы можем сейчас сделать? У нас есть план-«хулиган». Я предложу белорусам решение. Рациональное. Не такое, что говорит: «Закройте», — сказал С.Сквернялис на встрече с жителями литовского города Кедайняй.

Литовского премьера цитирует портал 15min.lt. С.Сквернялис отказался детализировать, по его словам, «рациональное предложение». При этом он отметил, что «Минску не будет предложено закрыть АЭС, строительство которой подходит к концу».

Между тем, литовский президент Даля Грибаускайте не поддержала инициативу премьера и заявила, что Литве необходимо добиваться закрытия БелАЭС.

«Международные организации подтвердили, что площадка для БелАЭС выбрана небезопасная, а сама атомная станция представляет угрозу. Поэтому необходимо добиваться закрытия БелАЭС. Опыт Австрии показал, что это возможно, если достает политической воли», — сказала Д.Грибаускайте, комментируя высказывание премьер-министра С.Сквернялиса о том, что у него есть для Минска предложение о «рациональном решении».

Комментарий главы государства в четверг передала BNS пресс-служба президента.

Председатель парламентской Комиссии по вопросам энергетики и гармоничного развития Виргилиюс Подярис сказал, что с ним С.Сквернялис свои планы еще не обсуждал. Входящий во фракцию «аграриев» в сейме В.Подярис объяснил, что позиция Литвы в отношении БелАЭС отражена в законе и пока никто не вносил предложений его изменить.

Как сообщалось, сейм Литвы в июне 2017 года законодательно закрепил, что «БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей». Целью этого закона является обоснование ограничения импорта электроэнергии. Правительство Литвы впоследствии утвердило план, как блокировать импорт электроэнергии, которая будет вырабатываться на БелАЭС.

Литва считает, что строительство БелАЭС в 50 км от Вильнюса ведется с нарушениями требований безопасности, без соблюдения международных стандартов.

В феврале 2019 года Совещание сторон Конвенции Эспо заявило о том, что белорусская сторона не предоставила общественности «достаточной» информации в поддержку обоснования выбора Островецкой площадки для строительства БелАЭС. В Минске назвали это решение «антибелорусским» и констатировали, что такое «решение Совещания было принято по инициативе делегации Европейского союза в угоду Литве».

«Вопрос противостояния проекту Белорусской АЭС приобрел в литовской политической среде характер навязчивой идеи. Уничтожив собственную ядерную энергетику и отказавшись от белорусских предложений строить АЭС совместно, литовским политикам, очевидно, не остается ничего другого, как пытаться переложить бремя ответственности перед избирателями с больной головы на здоровую», — подчеркивали в МИД Беларуси.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту «ВВЭР-1200». Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на 2019 год, второго — на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома»).