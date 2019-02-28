Конгрессмены выдвинули инициативу расследовать нелегальные и секретные финансовые потоки, которые спонсируют деятельность Путина и его сторонников.

В Палате представителей США подготовили законопроект с требованием к американскому разведывательному сообществу представить данные о размерах доходов и имуществе президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Конгресса в четверг, 28 февраля.

Авторами инициативы «Закон о прозрачности в отношении Владимира Путина» стали демократ от Флориды Вал Деминг и представитель Республиканской партии от Нью-Йорка Элиза Стефаник. Как отмечается, конгрессмены выдвинули эту инициативу из-за «предпринимавшихся Россией» попыток подорвать демократию США.

«Лучший способ наступления на власть Путина и его сторонников – это расследовать нелегальные и секретные финансовые потоки, которые спонсируют их деятельность. Пришло время дать ответ и защитить нашу демократию», — заявила Деминг.

Ранее на сайте Конгресса США был опубликован полный текст обновленного законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA). Обновленная версия законопроекта внесена в Сенат 13 февраля. DASKA может ощутимо ударить по российскому руководству, ключевым секторам российской экономики. Кроме того, документ наложит ряд обязательств на разведсообщество США.