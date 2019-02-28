Тактика изменения цен на автомобильное топливо в этом году останется прежней, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

«В формировании розничной цены на бензин преобладающую долю занимает стоимость нефти. В сравнении с началом 2019 года в феврале стоимость нефти и на мировом рынке, и для наших НПЗ возросла. Поэтому по итогам мониторинга ситуации происходит корреляция цен на внутреннем рынке», — цитирует БЕЛТА Андрея Рыбакова.

Председатель «Белнефтехима» сравнил нынешнюю ситуацию с ценами на бензин с февралем 2018 года. За год цена на нефть для НПЗ в долларовом эквиваленте увеличилась на 13%, а цены на нефтепродукты возросли всего на 9%. Причем год назад цены на топливо не покрывали затрат производителей.