Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о намерении предъявить обвинения в коррупции премьер-министру Беньямину Нетаньяху.

При этом он допустил возможность, что на предварительных слушаниях его мнение в отношении главы кабинета может измениться.

Расследование в отношении Нетаньяху касается подозрений в получении дорогостоящих подарков от представителей бизнеса и лоббирования интересов крупнейшей телекоммуникационной компании страны, сообщает Би-би-си.

Нетаньяху последовательно отвергает все обвинения. В партии «Ликуд», которую возглавляет Нетаньяху, заявили о «политическом преследовании» премьера.

9 апреля в Израиле пройдут выборы в парламент. Согласно опросам, партия Нетаньяху идет на втором месте c 19% и может потерять как минимум четыре процентных пункта в случае предъявления обвинений.