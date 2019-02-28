Европейский вещательный союз (EBU) прокомментировал отказ Украины от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» в Израиле.

Организаторы «Евровидения» выразили сожаление в связи с данным фактом и надеются, что в следующем году Украина представит своего участника на конкурс.

Накануне Национальная общественная телекомпания Украины официально заявила, что отказывается от участия в «Евровидении-2019». Дело в том, что и победитель Национального отбора (певица MARUV), и обладатели второго и третьего места (группы Freedom Jazz и Kazka) отказались представлять страну на международной сцене.

Отметим, что Украина уже отказывалась от участия в конкурсе: в 2015 году. Тогда причиной была названа нестабильная финансовая и политическая ситуация в стране.