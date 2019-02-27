Трагедия произошла 23 февраля. Результатом ссоры между двумя сестрами стала смерть одной из них.

Сообщение о том, что женщине причинено ножевое ранение поступило в милицию от врача бригады скорой помощи.

Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что между близкими родственниками, проживающими в одной квартире, произошёл конфликт. В ходе его гражданка, 1986 года рождения, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, нанесла несколько ударов ножом своей сестре, 1980 года рождения. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

Районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 УК Республики Беларусь (убийство).