Повышение зарплат бюджетников планируется в течение нынешнего года.

Министр финансов Беларуси Максим Ермолович в ходе совместного заседания Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики и Совета Академии управления при Президенте сообщил об этом, отметив, что повышение пройдет в два этапа.

По информации «БелТА», первое повышение запланировано на май, второе пройдет в сентябре, для чего будет изыскано из бюджета порядка 200 млн рублей.

Как сообщалось ранее, глава Минтруда Ирина Костевич заявила, что в этом году был принят указ, действие которого будет направлено на совершенствование оплаты труда бюджетников.