Как сообщили в Следственном комитете, причиной смерти двухмесячного ребенка в Ганцевичском районе стала полиорганная недостаточность.

Напомним, ребенок умер в августе 2018 года после проведения плановой вакцинации препаратами «Эупента» и «Имовакс Полио».

В СК пришли к выводам, что в действиях медиков и должностных лиц нет состава преступления. Были лишь выявлены недостатки в области заполнения медицинской документации и информирования родителей о побочных эффектах после вакцин.

Согласно данным экспертизы, причиной смерти малыша стала полиорганная недостаточность, обусловленная тяжелой анафилактической реакцией немедленного типа (анафилактическим шоком).