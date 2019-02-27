От лидеров США и Северной Кореи ждут конкретных договоренностей о денуклеаризации Корейского полуострова

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын открыли в среду свой второй саммит, обещая прогресс в деле денуклеаризации Корейского полуострова и экономического развития КНДР.

«Ким Чен Ын и я приложим большие усилия у тому, чтобы достичь какой-либо договоренности по денуклеаризации, а затем оп вопросу о превращении Северной Кореи в мощную экономическую державу», — пообещал Трамп незадолго до начала его встречи с северокорейским лидером в элегантном ханойском отеле «Метрополь».

Перед началом встречи оба лидера обменялись теплым рукопожатием. Трамп также выразил уверенность, что начавшийся саммит будет «очень успешным».

«Посмотрим, что произойдет, но мы хотим достичь чего-то значительного», добавил президент США.

Ким Чен Ын также выразил надежду на успех переговоров. «Я уверен, что на этот раз мы сможем достичь результата, который будет приветствоваться всеми народами, — сказал лидер Северной Кореи. – Со своей стороны я сделаю все, чтобы это произошло».

Трамп и Ким Чен Ын проведут в отеле 20-минутную беседу с глазу на глаз. После этого состоится ужин, на котором будут также присутствовать их помощники.

Лидеры обеих стран надеются, что их личные отношения помогут выйти из опасного противостояния, связанного с ядерной программой Пхеньяна, и положить конец враждебности, которая продолжается между двумя странами уже более 70 лет.

Несмотря на скромный прогресс в деле ликвидации северокорейского ядерного оружия, достигнутый после его первой встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре в прошлом году, Трамп заявил о своей полной приверженности личной дипломатии с северокорейским лидером.

В конце прошлого года Трамп отметил, что он и Ким Чен Ын «влюбились» друг в друга, и накануне отъезда на второй саммит сказал, что у них сложились «очень-очень хорошие отношения».

Ядерный арсенал Пхеньяна, который несет угрозу США, является доминирующей темой на их переговорах в столице Вьетнама.

«Вьетнам процветает, как мало кто на земле. Северная Корея будет такой же и очень быстро, если она проведет денуклеаризацию, – написал Трамп в Твиттере ранее в среду. – Перед моим другом Ким Чен Ыном открывается удивительный потенциал, огромные возможности, как почти ни у кого другого в истории. Мы узнаем довольно скоро – очень интересно!»

В четверг лидеры двух стран проведут несколько раундов переговоров, сообщил Белый дом. Место проведения этих встреч объявлено не было.

В Сингапуре Трамп и Ким пообещали добиваться денуклеаризации и прочного мира на Корейском полуострове.

Северная и Южная Корея формально по-прежнему находятся в состоянии войны, поскольку их конфликт 1950-1953 годов, в котором США поддерживали Юг, завершился перемирием, а не мирным договором.

Обе стороны, вероятно, ощущают, что на этот раз от них ожидают договоренности о конкретных шагах, которые предпримет Северная Корея по отказу от оружия, угрожающего материковой части США, и ответных мерах Вашингтона.

Представители американской разведки утверждают, что нет никаких признаков того, что Ким Чен Ын когда-либо полностью откажется от своего арсенала, а следователи ООН говорят, что ситуация с правами человека в Северной Корее не улучшилась.

Трамп осмеивает скептиков, ссылаясь на прекращение северокорейских ядерных и ракетных испытаний с конца 2017 года и заявляя, что США вступили бы в войну с Северной Кореей, если бы он не стал президентом.