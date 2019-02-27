Сколько стоят продукты в Беларуси и соседних странах

Согласно результатам опроса, проведенного Информационно-аналитическим центром при Администрации Президента в прошлом году, рост цен беспокоит белорусов больше других социальных проблем. Myfin.by решил сравнить, сколько стоят продукты питания в Беларуси и сколько за них отдают жители соседних стран.

Средние величины цен на продукты возьмем с сайта numbeo.com, т.к. его сервисы собирают и унифицируют статистические данные разных стран по единой методологии. Информация представлена по состоянию на февраль текущего года.

Сколько стоит гарнир

Начнем сравнение с «гарнира».

Яйца и молочные продукты

Эти продукты Беларусь производит сама и в избытке. Цены на них сложились так:

Все три категории по совокупности в Беларуси дешевле. Однако яйца в России в среднем стоят чуть дешевле, а польское молоко дешевле белорусского.

Мясо

Тут в сравнении участвуют унифицированные продукты, которые можно найти в магазинах по всему миру.

Впереди нас по дешевизне говядины оказалась только Украина, а вот куриные грудки в Беларуси самые дешевые.

Овощи

Беларусь производит все перечисленные в таблице овощи, однако, судя по ценникам в магазинах, они во многом уступают импортным.

Дороже, чем в Беларуси, овощи только в Латвии и Эстонии.

Фрукты

Беларусь не обеспечивает себя всеми фруктами, большая часть из ассортимента крупных магазинов состоит из импорта.

Фрукты в Беларуси дороже, чем у всех соседей, за исключением Латвии. Отечественные яблоки дороже украинских и польских в 1,6-1,7 раза.

Цены продуктов относительно средних и минимальных заработков

Сами по себе цены продуктов не дают достаточной информации об их доступности. Гораздо больше значит сколько часов приходится работать для покупки условного батона или килограмма яблок. Не станем пересчитывать весь ассортимент заново, но сравним цену одинакового набора продуктов в разных странах с минимальным и средним заработком.

За отправную точку возьмем такой набор продуктов для среднедневного потребления.

Белый хлеб 125 гр;

Рис 100 гр;

Картофель 200 гр;

Молоко 0,25 л;

Яйца 2,4 шт;

Сыр 100 гр;

Куриная грудка 150 гр;

Говядина 150 гр;

Помидоры 200 гр;

Лук 100 гр;

Салат 1/5 гол;

Яблоки 300 гр;

Бананы 250 гр;

Апельсины 300 гр.

Цена этого набора на 1 день для Беларуси составит 9 рублей 72 копейки. На месяц – 301 рубль 6 копеек. Минимальная зарплата в Республике на текущий момент – 330 рублей.

Как эти цифры выглядят на фоне соседних стран?

ля максимально корректного сравнения данных по разным странам возьмем в качестве отправных точек стоимость одинакового набора продуктов (который был описан выше) и средний «чистый» заработок (после уплаты налогов) по информации numbeo.com.

По данным этой таблицы положение в Беларуси лучше, чем в Украине, почти совпадает с российским, но отстает от остальных государств.

Полученные коэффициенты вполне согласуются с данными Белстата, согласно которым жители Беларуси в течение последних двух лет тратили на еду 38%-40% дохода. Разницу в показателях можно объяснить тем, что в «корзину сравнения» попали не все популярные продукты.

Следует также добавить, что все приведенные выше расчеты не отражают реальный уровень жизни ни в одной из стран, т.к. кроме продуктов везде есть и другие значимые для качества жизни расходы.