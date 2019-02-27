Председатель Совета Республики объяснил, как он видит интеграцию с Россией.

Если подвергнуть ревизии положения Союзного договора между Беларусью и Россией, рухнет вся конструкция. Об этом участников заседания Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики и Совета Академии управления при президенте предупредил глава Совета Республики Михаил Мясникович.

Он порекомендовал каждому прочитать документ 1999 года, где четко прописано, что союзнические отношения между Беларусью и Россией развиваются с сохранением каждой стороной суверенитета, независимости и территориальной целостности, Конституции и других атрибутов государственности. При этом граница каждого государства охраняется самостоятельно.

Любые односторонние попытки углубления интеграции недопустимы, считает Михаил Мясникович.

Он сформулировал этапы интеграции:

Преференции.

Зона свободной торговли.

Таможенный союз.

Общий рынок.

Экономический союз с общей валютой.

По мнению Мясниковича, этапность в интеграции не соблюдается: преференции не гармонизированы, в зоне свободной торговли присутствуют косвенные барьеры, имеют место изъятия и ограничения, избирательные преференции.

В таких условиях не может быть и речи о создании общей валюты, которая является финальной точкой в интеграционных процессах.

«Кстати в Договоре указано, что общая валюта — это не российский рубль. И банк – эмитент должен быть общим, а не российским», — напомнил Михаил Мясникович.