В некоторые школы перестали пускать родителей, однако на самом деле они имеют право на посещение учреждений образования.

Министерство образования рассказало, имеют ли право родители посещать школы, сообщает Sputnik.

После трагедии с нападением на школьников и учительницу в Столбцах меры безопасности в белорусских учреждениях образования решили усилить. Однако теперь некоторые родители пожаловались на то, что их не пускают в школы к детям.

Sputnik обратился в Министерство образования с вопросом о том, могут ли опекуны посещать своих детей в школах.

«Сейчас в целях безопасности приняты меры: если родители приходят в школу, они должны предъявить документ и назвать причину посещения», — пояснили в Министерстве образования в среду.

Таким образом, родители по-прежнему имеют право посещать своих детей в школах.

Ранее глава Минобразования Игорь Карпенко высказался о подготовке перечня предметов и веществ, запрещенных к хранению и использованию обучающимися, а также о введении ограничения права пользования мобильными телефонами и планшетами в учреждениях образования. В будущем возможно принятие и иных мер по обеспечению безопасности.