Участники группы заявили о том, что их главной целью является объединять людей, а победа любой ценой им не нужна.

Группа Kazka, занявшая третье место в национальном отборе на Евровидение-2019, отказалась от участия в музыкальном конкурсе. Об этом в среду, 27 февраля, говорится на странице группы в соцсети Instagram.

«Мы хотим и имели бы честь представлять Украину на Евровидении. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на Нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия — объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение», — говорится в сообщении.

В то же время группа готова представить Украину на конкурсе в следующем году, если ее выберут.

Напомним, Maruv не будет представлять Украину на Евровидении.

Также сообщалось, что решение об исполнителе, который будет представлять Украину на Евровидении-2019, будет принято в ближайшее время. При этом его будут выбирать среди всех финалистов Нацотбора.

Накануне группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место на Национальном отборе на Евровидение-2019, отказалась представлять Украину на песенном конкурсе.