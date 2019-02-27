Рейтинг составлен для российских туристов. Традиционно лидирует в нем Беларусь и другие страны СНГ, но есть и экзотические направления.

В рейтинг мест, где в этом году можно недорого провести двухнедельный отпуск, вошли не только Беларусь, Молдавия и Абхазия, но и экзотические страны — Индия, Непал, Марокко, Индонезия и Танзания, сообщает РИА Новости со ссылкой на Skyscanner.

Эксперты рассчитали стоимость поездки в одну из тридцати стран на двоих взрослых — на две недели с перелетом туда и обратно (учитывалась средняя стоимость авиабилета из российских городов). Также учитывалась стоимость проживания в отеле или арендованной квартире, питание в кафе и ресторанах, расходы на транспорт и развлечения.

Лидерами бюджетного отдыха стали страны ближнего зарубежья – Беларусь, Молдова, Абхазия, Армения и Грузия.

Также в рейтинг попали сразу девять экзотических направлений. Самым дешевым среди них оказалась Индия. Поездка туда обойдется путешественникам всего на 32 доллара дороже, чем в Грузию (1594 долларов против 1562 долларов).

Дороже выйдет поездка на африканский континент – бюджет двухнедельного отдыха в Марокко составит в среднем 1962 долларов на двоих.

Также в рейтинг доступной экзотики вошли Вьетнам (1980 долларов) и Шри-Ланка (2072 доллара), оказавшиеся дешевле Хорватии и Греции. Еще в список попали Индонезия (2201 доллар), Таиланд (2266 долларов), Тунис (2400 долларов) и Танзания (2704 доллара).